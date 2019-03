Business news: Brasile, Banca centrale rivede al ribasso la crescita del Pil nel 2019

- La Banca centrale (Bc) brasiliana ha rivisto al ribasso la stima di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del Brasile nel 2019. Secondo quanto riporta il focus settimanale della Bc, la stima scenderà dal 2,4 percento stimato in precedenza al 2,3 per cento. La Bc stima invece al rialzo la crescita del Pil nel 2020, portandola al 2,70 per cento, rispetto alla precedente previsione del 2,65 per cento. Per il 2021 e 2022 le aspettative continuano ad attestarsi intorno al 2,5 per cento. (Brb)