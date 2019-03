Business news: Messico, Ocse taglia di cinque decimali stime di crescita in 2019 e 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha abbassato le stime di crescita dell'economia messicana nel 2019, passando dal 2,5 per cento pronosticato a novembre scorso all'attuale 2 per cento. Per il 2020, le stime vengono ridotte di altri cinque decimali, passando dal 2,8 al 2,3 per cento. Nel rapporto preliminare sulle Prospettive economiche, al paese nordamericano si riconoscono comunque possibili leve per aumentare la domanda interna del paese: i forti volumi di rimesse, l'aumento del salario minimo e i piani del governo per promuovere gli investimenti in infrastruttura e riattivare la produzione dell'energia. Al tempo stesso, segnala l'Ocse, il Messico - come l'India -, gode di un solido quadro di politica macroeconomica, un tasso di cambio flessibile" e margini di manovra per interventi di politica monetaria da sviluppare con l'auspicato calo dell'inflazione. (Mec)