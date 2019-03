Pd: Zingaretti, primarie? Emozionante che abbiano votato in così tanti

- "La cosa bella è che hanno votato in tanti ed in tante. Questo è stato il dato più emozionante perché ci credevano in pochi. Ma lo avevo capito, vedevo la fiducia che tornava. Alla fine gli italiani dimostrano di essere meglio di chi governa". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite della trasmissione "Che tempo che fa" su Rai 1. "Credo - ha aggiunto sul suo successo alle primarie - che abbia funzionato il fatto che io in questi 10 anni io abbia fatto l'amministratore e non ho avuto pura di dire 'voltiamo pagina'". (Rin)