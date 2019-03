Tav: Zingaretti, non credo governo cadrà ma sembrano Azzeca-garbugli

- "Il governo cadrà sulla Tav? Penso di no ma hanno fatto pagare agli italiani un prezzo ignobile e sono sembrati degli Azzecca-garbugli". Lo ha affermato il Segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di 'Che tempo che fa' su Rai 1. "Non so se il governo tiene ma so che sta facendo pagare agli italiani un prezzo drammatico", (Rin)