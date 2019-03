Business news: Brasile, Banca centrale mantiene stima inflazione 2019 al 3,85 per cento

- La Banca centrale (Bc) brasiliana ha confermato la stima di crescita dell'inflazione per il 2019 al 3,85 per cento. Lo riferisce la Bc nel suo bollettino settimanale Focus, dove riporta le proiezioni dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipca) delle principali istituzioni finanziarie del paese. L'obiettivo di inflazione di quest'anno del Consiglio monetario nazionale (Cmn) è del 4,25 per cento, con un intervallo di tolleranza tra il 2,75 e il 5,75 per cento. Per il 2020, le previsioni per l'inflazione rimangono invece invariate al 4 per cento. Anche per il 2021 e il 2022, non c'è stata variazione nella stima, stabile al 3,75 per cento. Per controllare l'inflazione e raggiungere l'obiettivo, la Banca centrale utilizza il tasso di interesse base Selic come strumento principale. Per il mercato finanziario, la Selic dovrebbe rimanere al minimo storico del 6,5 per cento annuo fino alla fine del 2019. Entro la fine del 2020, la stima è che il tasso crescerà all'8 per cento annuo e che resterà a questo livello anche per il 2021 e 2022. (Brb)