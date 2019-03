Business news: Brasile, al via processo di stoccaggio energia solare

- La società produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili Alsol sarà la prima azienda brasiliana a disporre della tecnologia per lo stoccaggio di energia eolica. Da lunedì 4 marzo la società con sede a Uberalandia, nello stato del Minas Gerais, ha iniziato a immagazzinare l'energia prodotta grazie all'utilizzo di una enorme batteria. Si tratta del primo esperimento di questo tipo in Brasile. La batteria ricaricabile agli ioni di litio una capacità di 1.360 kilowatt (1,36 megawatt) di energia solare fotovoltaica, sufficiente a rifornire 170 case per un'intera giornata. La batteria è stata importata dalla Cina, dal momento che il Brasile non ha la tecnologia per fabbricare tali apparecchiature con una capacità di stoccaggio così ampia. (Brb)