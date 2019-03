Business news: Paraguay, Fmi riduce previsioni di crescita nel 2019 al 3,5 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ridotto le previsioni di crescita per il Paraguay per il 2019 dal 4 al 3,5 per cento a causa sia della congiuntura regionale che di una forte siccità che ha colpito il raccolto di soia. Nel documento elaborato dai tecnici dell'organismo finanziario si riconosce la crescita sostenuta dell'economia del paese registrata nel corso degli ultimi quindici anni. nello studio, tuttavia, si raccomanda una "diversificazione" del profilo produttivo, un "miglioramento della governance e del clima di affari" attraverso incentivi agli investimenti, e un miglioramento dell'efficacia del sistema fiscale attraverso una riduzione delle numerose esenzioni previste attualmente. (Abu)