Business news: Messico, due anni bilanci in rosso per tre compagnie aeree

- Il settore dell'aeronautica civile messicana registra segnali di allarme. Alcune delle compagnie più importanti - Interjet, Volaris e Aeromexico - hanno chiuso in perdita per il secondo anno consecutivo. I motivi, riporta il quotidiano "Milenio", sono da rintracciarsi in una "guerra delle tariffe" e un aumento fino al 29 per cento del prezzo del combustibile per aeroplani JP-5, qui noto come la turbosina. Nel 2018, Interjet - una low cost che ha progressivamente espanso i suoi servizi - ha chiuso con una perdita netta pari all'equivalente di circa 45 milioni di euro, in netto peggioramento rispetto agli undici milioni del 2017. Il tutto, a fronte di un costante incremento del numero di passeggeri: più 12 per cento nel 2018, più 11,5 per cento nel 2017, stando ai dati della Direzione generale dell'aeronautica civile (Dgac). (Mec)