Business news: Argentina, attività industriale al -10,9 per cento su anno a gennaio, nono mese consecutivo in calo

- L'attività industriale in Argentina è calata a gennaio del 10,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Si tratta del nono mese consecutivo di contrazione dell'attività. E' quanto emerge dal rilevamento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato è comunque superiore del 4,6 per cento rispetto al mese precedente. Quindici settori su sedici hanno segnato a gennaio una contrazione nel raffronto con lo stesso mese del 2018. A trascinare al ribasso l'indice sono state soprattutto l'industria dei mezzi di trasporto, con un -58,8 per cento, e quella dei macchinari, con un -42,8 per cento. A seguire l'industria tessile, con il -27,9 per cento, quella dei minerali non metallici, con il -19 per cento, automobili e ricambi, con -18 per cento, quella metallifera, con -15,2 per cento e i mobilifici con -15,5 per cento. Unica industria con segno positivo quella del tabacco, anche se con una variazione di pochi decimali. (Abu)