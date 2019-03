Gli appuntameni di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:COMUNE- Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla presentazione della collaborazione tra il Mibac e Roma Capitale per l'adozione, nei musei e siti archeologici del centro della Capitale, di sistemi di gestione degli ingressi che consentano di ridurre le code.Sala Spadolini del Mibac, via del Collegio Romano 27 (ore 10)- L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto "Young". Sala della Protomoteca del Campidoglio (ore 11)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo sarà presente alla cerimonia di premiazione "Arte: sostantivo femminile".Salone centrale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, viale delle Belle Arti 131 (ore 19)VARIE- Sciopero e presidio delle lavoratrici del Gruppo Engineering all'Auditorium Parco della Musica.Viale Pietro De Coubertin (ore 9)- Conferenza per l'avvio della collaborazione tra Mibac e Roma Capitale finalizzata all’adozione, nei musei e nei siti archeologici del centro della Capitale, di sistemi di gestione degli ingressi che consentano di ridurre notevolmente le code, prendendo spunto dal sistema sviluppato dall’Università dell’Aquila e sperimentato con successo alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Interverranno il Sottosegretario ai beni culturali con delega alla digitalizzazione, Gianluca Vacca; il vicesindaco di Roma con delega alla crescita culturale, Luca Bergamo; il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt; il professor Henry Muccini dell’Università degli Studi dell’Aquila. Interverranno il Sottosegretario ai beni culturali con delega alla digitalizzazione, Gianluca Vacca; il vicesindaco di Roma con delega alla crescita culturale, Luca Bergamo; il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt; il professor Henry Muccini dell’Università degli Studi dell’Aquila.Sala Spadolini del Mibac, via del Collegio Romano 27 (ore 10) (segue) (Rer)