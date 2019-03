Gli appuntameni di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Inaugurazione 32° Corso di Istituto Scuola Ufficiali Carabinieri della Luiss. Saluti introduttivi di Riccardo Galletta, Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri e Antonio Nuzzo, direttore della School of Law Luiss. Seguirà una lectio della vicepresidente Luiss Paola Severino.Aula Giovanni Nocco, via Parenzo 11 (ore 10)- Presentazione del Progetto Young 2019, promosso da Euroma2 e che coinvolgerà oltre 2.300 bambini delle scuole elementari dell'VIII, IV e X Municipio, classi IV e V elementari ed è finalizzato a dare loro informazioni utili su primo soccorso, educazione stradale e protezione civile. Il progetto si svolge in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Protezione civile nazionale e locale, col patrocinio del Comune di Roma. Saranno presenti fra gli altri: Davide M. Zanchi, presidente Consorzio Euroma2; Marcello De Vito, presidente Assemblea Capitolina Andrea Pece, delegato Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale; Debora Diodati, presidente Cri Roma.Sala Protomoteca del Campdidoglio (ore 11)- La sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, invita alla presentazione della mostra itinerante "Solo l'amore salva - Stop all'anoressia e bulimia" alla Città metropolitana di Roma. Interverranno la presidente dell'Associazione "Donna donna", Nadia Accetti, la presidente vicaria del Consiglio metropolitano, Guerra Guerrini, e la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello.Palazzo Valentini, via IV novembre 119/A (ore 11)- Cerimonia di presentazione della nuova politica di ticketing del Parco archeologico del Colosseo. Presente la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.Largo della Salara Vecchia (ore 12)- Evento "Allenamento con gli azzurri: la nazionale di rugby per la Sapienza". L'incontro, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e SapienzaSport, sarà un'occasione per cimentarsi in campo e imparare i fondamentali del rugby sotto la guida dei giocatori della nazionale.Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti"Largo Giulio Onesti 1 (ore 14.30)- Presentazione dell'11^ edizione del premio "Arte: sostantivo femminile", creato dall’Associazione Amici dell’arte moderna a Valle Giulia e gestito con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.Viale delle Belle Arti 131 (ore 19) (Rer)