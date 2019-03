Business news: Argentina, attività settore edilizio al -15,7 per cento su anno a gennaio

- Il settore edilizio in Argentina ha segnato a gennaio un crollo del 15,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. E' quanto emerge dal rilevamento dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) dal quale risulta anche una ripresa del 4,4 per cento rispetto al mese precedente. Undici delle tredici voci rilevate relative al commercio dei materiali da costruzione hanno registrato segno negativo. Fanno eccezione solo il cemento ed il gesso, che hanno registrato rispettivamente un +1,5 e +5,7 per cento. Ceramiche e mattoni forati sono invece in cima alla lista dei prodotti che hanno sofferto una maggiore contrazione delle vendite, con il -28,1 ed il - 27,3 cento rispettivamente. In calo anche i permessi concessi, con un totale di autorizzazioni equivalenti a 615 mila metri quadrati di costruzione, un 7,4 per cento in meno rispetto a gennaio del 2018. Sulla stessa linea, indica il rapporto, si registra un calo del 2,9 per cento anche a livello dell'occupazione nel settore. (Abu)