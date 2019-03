Business news: Brasile, bilancia commerciale settore minerario chiude il 2018 con saldo positivo di 23 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale brasiliana relativa al settore minerario ha chiuso il 2018 con un saldo positivo di 23,4 miliardi di dollari. Lo riporta il ministero delle Miniere e dell'energia brasiliano, secondo cui le esportazioni del settore hanno raggiunto un volume di 49,8 miliardi di dollari, mentre le importazioni si sono attestate sui 26,4 miliardi di dollari. La principale voce dell'export minerario è stato il minerale di ferro, che ha rappresentato l'80 per cento delle entrate totali generate dal settore e l'8 per cento delle esportazioni brasiliane complessive. In totale, il settore minerario ha rappresentato il 20 per cento di tutti i prodotti esportati dal Brasile lo scorso anno. (Brb)