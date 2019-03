Business news: Messico: a febbraio inflazione al 3,94 per cento su anno

- L'inflazione in Messico è cresciuta a febbraio del 3,94 per cento su anno, il livello più basso dal dicembre del 2016. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che, su mese, i prezzi sono calati dello 0,03 per cento. Un dato che riflette il progressivo seppur moderato raffreddamento nella corsa dei prezzi verso l'obiettivo del 3 per cento fissato dalla banca centrale (Banxico). A febbraio del 2018, su anno, l'indice dei prezzi al consumo era pari al 5,34 per cento. (Mec)