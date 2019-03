Business news: Energia, annunciato accordo su costruzione gasdotto tra Bolivia e Paraguay

- Il ministro delle Risorse petrolifere della Bolivia ha annunciato la firma di un accordo con il Paraguay per la costruzione di un gasdotto attraverso la frontiera nella regione del Chaco. Obiettivo del progetto è quello di garantire la fornitura di fino a 10 milioni di metri cubici giornalieri di gas naturale e gas liquido al mercato paraguaiano. Incaricata della fornitura sarà l'impresa Yacimientos petroliferos fiscales bolivianos (Ypfb). Sanchez ha reso noto inoltre che la firma dell'accordo è prevista per il 12 giugno ma che "a livello tecnico e a livello dei ministri è già risolta la fattibilità del progetto di costruzione di un gasdotto tra il sud-est boliviano e la capitale del Paraguay, Assunzione". "La Bolivia ha tutte le condizioni date per poter soddisfare la domanda del mercato paraguaiano", ha aggiunto il ministro venezuelano, che ha anticipato inoltre la possibilità di "creare una società per la generazione termoelettrica", mentre per quanto riguarda la costruzione del gasdotto non è stato precisato se questa ricadrà su Ypfb o se verrà costituita una società bi-nazionale. (Abu)