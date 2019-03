Business news: Argentina, impennata record del +4,3 per cento del dollaro in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peso argentino ha subito una repentina svalutazione di oltre il 6 per cento rispetto al dollaro negli ultimi due giorni. In termini nominali la moneta statunitense ha chiuso la giornata di oggi raggiungendo il record storico di 43,50 pesos, un +4,3 per cento rispetto ai 41,71 pesos della chiusura di ieri. L'impennata del dollaro ha obbligato la Banca centrale argentina (Bcra) a intervenire sul Tasso ufficiale di sconto (Tus), che è stato portato a quasi il 52 per cento. La ripresa della corsa al rialzo del biglietto verde avviene dopo alcuni mesi di relativa quiete del mercato dei cambi, in cui era sembrato che gli strumenti di controllo adottati dalla Bcra (tassi di interesse volutamente alti e restrizione della base monetaria) fossero risultati efficaci. (Abu)