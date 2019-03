Business news: Brasile, saldo flusso dollari positivo per 8,6 miliardi a febbraio

- Il saldo dei dollari in entrata e in uscita del Brasile è stato positivo a febbraio 2019. Gli afflussi hanno superato i deflussi di 8,6 miliardi di dollari. Lo afferma la Banca centrale brasiliana in una nota diffusa oggi. Il flusso finanziario derivante da investimenti in titoli, rimesse di profitti, dividendi all'estero e investimenti esteri diretti, ha registrato un saldo positivo 6,5 miliardi. Gli scambi commerciali, operazioni di cambio relative a esportazioni e importazioni hanno registrato un saldo di 2 miliardi lo scorso mese. (Brb)