Business news: Brasile, a gennaio produzione di petrolio crolla del 2,2 per cento su mese

- La produzione di petrolio brasiliana a gennaio 2019 ha raggiunto i 2631 milioni di barili al giorno, una cifra che rappresenta un calo del 2,2 per cento rispetto a dicembre 2018. Nonostante questo, il volume è ancora dello 0,6 per cento superiore a quello registrato nello stesso mese del 2018. Lo rivela l'Agenzia nazionale del petrolio (Anp), diffondendo i dati di produzione ufficiali. Secondo l'agenzia, la diminuzione della produzione è avvenuta a causa dello stop della produzione nelle piattaforme P-74 e Fpso per manutenzione. In lieve calo anche la produzione di gas naturale che a gennaio è stata di 113 milioni di metri cubi al giorno, in flessione dello 0,8 per cento rispetto a dicembre. Anche la produzione di petrolio 'pre-sale' è diminuita, chiudendo il primo mese dell'anno con 1,837 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, una riduzione del 2,7 per cento rispetto al mese precedente. (Brb)