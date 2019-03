Business news: Nicaragua, Assemblea nazionale approva acquisto banca legata a venezuelana Pdvsa

- L’Assemblea nazionale del Nicaragua ha approvato l’acquisto di Bancorp, banca legata alla compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa. Lo riferisce il quotidiano “El Nuevo Diario”, secondo cui l’operazione avrà un costo di 23 milioni di dollari. Bancorp è stata creata nel 2015 come sussidiaria di Alba Petróleos de Nicaragua (Albanisa), joint venture di proprietà per il 51 per cento della Pdvsa. Il provvedimento, sollecitato mercoledì dal governo con “procedura d’urgenza”, è stato contestato dall’opposizione. “Comprare una banca legata alla Pdvsa è una misura che espone lo stato alle sanzioni degli Stati Uniti”, ha dichiarato Azucena Castillo, deputata del partito liberale costituzionalista (Plc) ed ex ministro del Commercio parlando all’Assemblea nazionale. (Mec)