Business news: Usa-Venezuela, dipartimento Tesoro allunga al 10 maggio termine per interrompere rapporti con Pdvsa

- Gli Stati Uniti hanno esteso fino al 10 maggio il termine entro li quale gli investitori sono obbligati, pena il pagamento di sanzioni, a rescindere i rapporti finanziari e commerciali con la compagnia energetica venezuelana Pdvsa (Petroleos de Venezuela). Lo rende noto l'Ofac (Office of Foreign Assets Control) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Le sanzioni erano state disposte lo scorso 28 gennaio e riguardavano la Pdvsa e la controllata Citgo - raffineria di base negli Stati Uniti -, minando un giro di affari da 7 miliardi di dollari. Una mossa che la Casa Bianca aveva rimandato a lungo per paura di un aumento dei prezzi del petrolio e delle possibili conseguenze per le raffinerie statunitensi. (Was)