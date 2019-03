Business news: Lagarde, per rilanciare Venezuela serve un lavoro "monumentale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, ha detto che nel momento in cui l'agenzia dovesse intervenire per assistere il Venezuela si troverebbe dinanzi a un "lavoro monumentale". Ci "troveremmo un lavoro monumentale in mano, perché è un paese che negli ultimi 15 anni non ha mai aperto le porte al Fondo", ha detto Lagarde in un'intervista radiofonica a "The Economist". La direttrice generale ha ricordato che l'istituto non può realizzare da tempo "nessuna" delle attività di revisione che vengono svolte normalmente con cadenza annuale agli stati membri. Una circostanza che imporrà di compiere "una grande quantità di compiti" in "modo molto rapido". (Res)