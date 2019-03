Business news: Argentina, Banca centrale porta tasso ufficiale di sconto a 56,7 per cento per frenare volatilità

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha aumentato di quasi cinque punti il Tasso ufficiale di sconto (Tus), portandolo dal 51,8 al 56,7 per cento. La misura è stata presa per contenere la pesante svalutazione del peso rispetto al dollaro registrata negli ultimi giorni. A seguito dell'annuncio, la moneta locale ha recuperato oggi il 3,15 per cento sulla divisa statunitense dopo aver perso ieri il 4,3 per cento ed essere arrivato al massimo storico di 43,5 pesos per dollaro. La Banca centrale ha quindi realizzato una buona vendita di titoli "Leliq" (Lettere di liquidità) al nuovo tasso, assorbendo capitali dal mercato e vendendo al tempo stesso dollari sul mercato dei futures. Nonostante gli sforzi della Bcra, il peso risulta la moneta emergente che più si è svalutata dall'inizio dell'anno rispetto al dollaro con una perdita dell'11 per cento. (Abu)