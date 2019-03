Business news: Brasile, Bolsonaro annuncia blocco alle importazioni di banane dall'Ecuador

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato misure contro l’importazione delle banane dell'Ecuador per tutelare la produzione brasiliana. Bolsonaro ha promesso di "porre fine al fantasma" dell'importazione del frutto, schierandosi al difesa del prodotto nella zona di Valle Ribeira (nel sud-est del paese). "Non riesco a capire come una banana parta dell'Ecuador, viaggio per circa 10 mila chilometri e arrivi ad essere venduta a un prezzo competitivo al Centro di distribuzione di generi alimentari a San Paolo Ceagesp dove già ci sono molte banane prodotte a Valle Ribeira", ha nel corso di una trasmissione in diretta Facebook insieme con il capo di gabinetto della sicurezza istituzionale (Gsi), generale Augusto Eleno, e con il portavoce della presidenza, generale Otavio do Rego Barros. “Posso annunciare che sono finalmente allo studio del ministro dell'Agricoltura Teresa Cristina misure per revocare l'importazione di banane dall'Ecuador”. La banana è un prodotto di scarsa rilevanza nella bilancia commerciale brasiliana, il volume dell'importazioni nei primi due mesi dell'anno è stato di appena 78 mila dollari. (Brb)