Business news: ministro Energia Brasile, "Eletrobras non sarà privatizzata, ma capitalizzata come la Embraer"

- Il ministro delle Miniere e dell'Energia brasiliano, ammiraglio Bento Albuquerque, ha affermato che la società elettrica statale Eletrobras non sarà privatizzata ma capitalizzata. "Per la Eletrobras sarà adottato un modello simile a quello adottato con Embraer", ha detto il ministro nel corso del suo intervento in un evento pubblico negli Stati Uniti. Le azioni della compagnia statale quotate alla borsa di San Paolo hanno chiuso la sessione in crescita del 5,8 per cento dopo la dichiarazione del ministro. Il precedente governo del presidente Michel Temer aveva proposto di promuovere la privatizzazione di Eletrobras, la più grande società di energia elettrica del Brasile, attraverso un'operazione in cui l'azienda avrebbe emesso nuove azioni e in modo da 'diluire' la quota di partecipazione del governo in azienda e assumere una posizione di minoranza. (Brb)