Business news: Cile, a febbraio confermata tendenza stabilità inflazione

- L'indice dei prezzi in Cile relativo al mese di febbraio non ha registrato variazioni. E' quanto emerge dall'ultimo rilevamento effettuato dal Istituto nazionale di statistica (Ine) che conferma una tendenza alla stabilità che si manifesta già da quattro mesi. I dati del secondo mese dell'anno rivelano inoltre che sette delle dodici voci che integrano il paniere presentano una variazione positiva mentre sono cinque quelle con variazione negativa. Tra queste ultime figurano la voce relativa ad alimenti e bevande non alcoliche (-0,3 per cento), trasporti (-0,3 per cento) e benzina (-3 per cento). La diminuzione dei prezzi è stata ancora più accentuata per quanto riguarda il trasporto aereo (-5,1 per cento) e la frutta di stagione (-10,5 per cento). Alla luce di questo risultato che indica una tendenza di crescita dell'inflazione minore a quella pronosticata dalla Banca centrale, gli analisti del mercato considerano probabile un solo aumento del Tasso ufficiale di sconto nel secondo semestre, segnala il quotidiano "La Tercera". (Abu)