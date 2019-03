Speciale difesa: Kosovo, comandante Ksf, buona cooperazione con alleati, presto un addetto militare in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo riscontra un buon livello di cooperazione con la Nato e con la missione Kfor nel processo di trasformazione delle Forze armate in un Esercito. Lo ha dichiarato oggi il capo di Stato maggiore kosovaro, comandante Rrahman Rama, intervenendo davanti alla commissione parlamentare Affari interni di Pristina. "Una delle nostre priorità è la crescita professionale della nostra missione e dei doveri nel futuro", ha dichiarato Rama secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". "Abbiamo una cooperazione buona con i nostri partner internazionali e il sostegno per gli equipaggiamenti non manca", ha rilevato il comandante kosovaro, precisando che tale constatazione vale anche nei rapporti con la Nato per quanto riguarda il processo di creazione dell'Esercito del Kosovo. Rama ha osservato che le Forze di sicurezza kosovare, al momento, hanno sette addetti militari negli Stati Uniti, a Bruxelles ed in altri paesi: prossimamente - ha annunciato - ne avremo altri due, uno in Francia e uno in Italia. Il primo ministro kosovaro Haradinaj ha svelato lo scorso 21 gennaio a Pristina una targa con la scritta "ministero della Difesa", avviando simbolicamente l'inizio della transizione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare. Anche il ministro della Difesa, già ministro delle Ksf Rrustem Berisha e il comandante delle Forze armate kosovare Rrahman Rama hanno partecipato alla cerimonia a fine gennaio nella sede del ministero. Berisha ha definito la giornata "speciale" in quanto inizia ufficialmente la trasformazione delle Forze di sicurezza in un esercito, dopo l'approvazione lo scorso 14 dicembre del pacchetto di leggi a tale scopo. “Oggi è un giorno speciale per i cittadini del Kosovo dal momento che a partire da oggi il nostro ministero sarà chiamato della Difesa", ha affermato Berisha ringraziando i paesi partner del paese, inclusi Stati Uniti e Nato. Il nuovo ministro della Difesa di Pristina ha precisato che il processo di transizione dovrebbe durare 10 anni ma già adesso inizia un percorso molto importante per il completamento della statualità del Kosovo. "L'esercito del Kosovo avrà 5000 militari attivi e 3000 riservisti", ha annunciato nelle scorse settimane il comandante delle Ksf Rama, parlando alla stampa locale sulla trasformazione delle Ksf in un esercito regolare. Il comandante kosovaro ha quindi confermato il numero di truppe precedentemente diffuso dalla stampa della regione balcanica. Secondo Rama, il ministero delle Ksf ha chiesto e ottenuto dal governo 5,5 milioni di euro nel quadro del piano di spesa 2019 precisando che ci sarà un graduale aumento del bilancio per il settore ogni anno. Secondo il comandante, le Ksf nonostante il nome che rimarrà quello attuale saranno un esercito regolare. Durante i prossimi anni, ha aggiunto, le Ksf recluteranno le nuove generazioni nelle proprie fila caratterizzandosi per essere una struttura aperta a tutti i cittadini del Kosovo che vogliono servire il paese. (Kop)