I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: presidente Vucic a sottosegretario Usa, piattaforma Pristina punta a interruzione dialogo - La piattaforma approvata da Pristina per il dialogo con Belgrado è in sostanza "la decisione di interrompere il dialogo con Belgrado" da parte delle autorità kosovare: lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso dell'incontro con il sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici, David Hale, oggi in visita nella capitale serba. La posizione della Serbia sarà "determinata, seria, responsabile e ferma", ha proseguito Vucic secondo una nota della presidenza serba. Al centro della riunione è stata la situazione in Kosovo, secondo quanto precisa ancora il comunicato. Hale si recherà a Pristina dopo la tappa odierna a Belgrado. (Res)