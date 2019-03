Serbia: premier Brnabic, piattaforma Pristina è colpo finale al dialogo (2)

- Stamattina il capo dello Stato ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio nazionale per la sicurezza della Serbia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il presidente ha convocato la seduta a seguito dell'approvazione da parte di Pristina della nuova piattaforma per il dialogo con Belgrado. Alla seduta hanno partecipato la premier Ana Brnabic, il direttore dei servizi segreti civili (Bia) Bratislav Gasic, il ministro della Difesa Aleksandar Vulin, il ministro dell'Interno Nebojsa Stefanovic, il capo di Stato maggiore, generale Milan Mojsilovic e il direttore della polizia Vladimir Rebic. Secondo la piattaforma approvata dal parlamento di Pristina "i confini del Kosovo sono intoccabili" rispetto a quelli stabiliti dalle autorità kosovare il 17 febbraio 2008, ovvero quando è avvenuta l'autoproclamazione d'indipendenza da parte del Kosovo. Il parlamento del Kosovo ha approvato ieri 7 marzo la nuova piattaforma proposta dal governo per il rilancio del dialogo con la Serbia. L'approvazione è avvenuta nel pomeriggio nell'aula di Pristina, con 61 voti in favore e un astenuto (sui 120 seggi del parlamento). (segue) (Seb)