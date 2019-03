Kosovo: sottosegretario Usa Hale oggi in visita, focus su dialogo con Serbia

- Il sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici, David Hale, si trova oggi in visita a Pristina per una serie di incontri con i rappresentanti politici kosovari. Lo scopo della visita è quello di convincere il governo kosovaro, in particolare il premier Ramush Haradinaj, dell'opportunità di cancellare i dazi imposti sulle importazioni di prodotti serbi e bosniaci. Gli Stati Uniti puntano su questo passo per aprire le porte alle ripresa del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Nella giornata di ieri Hale è stato in visita a Belgrado, dove ha invitato le parti a porre fine alle "reciproche provocazioni" che allontanano la normalizzazione dei rapporti. Nel colloquio con il rappresentante statunitense, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha osservato che la nuova piattaforma approvata da Pristina per il dialogo è in sostanza "la decisione di interrompere il dialogo con Belgrado" da parte delle autorità kosovare. (segue) (Kop)