Kosovo: sottosegretario Usa Hale oggi in visita, focus su dialogo con Serbia (2)

- La posizione della Serbia sarà "determinata, seria, responsabile e ferma", ha proseguito Vucic secondo una nota della presidenza serba. Vucic ha detto di avere "da tempo" avvertito l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, e la sua squadra del fatto che l'approvazione di una tale piattaforma non lascia spazio per una soluzione di compromesso e che tale piattaforma va contro il dialogo, in particolare tenendo conto del concomitante "testardo rifiuto" da parte di Pristina di eliminare "le irragionevoli e dannose tasse" applicate sulle merci serbe. Vucic ha poi osservato che la Serbia adotterà in tempi relativamente brevi delle misure come reazione al mancato adempimento da parte di Pristina degli obblighi previsti nell'Accordo di Bruxelles, all'introduzione dei dazi e all'interruzione di qualunque dialogo con Belgrado. (segue) (Kop)