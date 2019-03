Algeria: Salah, l'esercito e il popolo hanno la stessa visione

- Il capo dell'esercito algerino e vice ministro della Difesa, Ahmed Gaid Salah, ha detto oggi in un discorso alla Scuola militare degli ingegneri di Rouiba, ad est di Algeri, che "il popolo e l'esercito hanno la stessa visione per il futuro del paese. Salah ha affermato che "i rapporti tra esercito e popolo si basa su relazioni forti e durature". "L'esercito algerino è orgoglioso di far parte di questo grande popolo e sa come preservare il proprio paese", ha detto Salah, aggiungendo che "l'esercito è molto fortunato ad avere un popolo come l'Algeria". Secondo la stampa algerina le forze armate finora non si sono schierate né con i manifestanti né con il governo da quanto sono iniziate le proteste contro il quinto mandato presidenziale di Abdel Aziz Bouteflika. (Res)