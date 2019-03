Energia: azerbaigiana Socar punta a prolungare contratto con nigeriana Nnpc per export petrolio

- La società Socar Trading, che gestisce gli aspetti commerciali dell'attività dell'azienda energetica statale azerbaigiana, sta valutando le possibilità di prolungare il contratto con la compagnia nazionale petrolifera nigeriana (Nnpc) per l'esportazione del petrolio. Lo ha fatto sapere oggi la stessa Socar all'agenzia di stampa azerbaigiana "Trend". "Il contratto con Nnpc scade nel giugno 2019 e pianifichiamo di valutare le possibilità per una sua estensione", ha dichiarato la società energetica dell'Azerbaigian. Socar ha comunicato che esporta dalla Nigeria una cifra mensile media di un milione di barili di petrolio grezzo. Dal 2009 Socar Trading, con sede centrale a Ginevra, ha aperto una sede in Nigeria. Socar vende petrolio soprattutto dal porto turco di Ceyhan. (Res)