Turismo: Bonaccorsi, successo del Lazio a fiera nazionale "Fa la cosa giusta"

- "Sono molto soddisfatta dell'eccezionale interesse di pubblico che si è animato intorno al modello di turismo sostenibile del Lazio su cui insieme al presidente Zingaretti stiamo lavorando con una serie di azioni e progetti concreti". Lo ha dichiarato, riferisce una nota, l'assessore regionale al Turismo e alle Pari Opportunità, Lorenza Bonaccorsi in merito alla partecipazione della Regione Lazio a 'Fa la cosa giusta', fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si è svolta a Milano dall'8 al 10 marzo. "La fiera di Milano - ha detto ancora Bonaccorsi - è stata l'opportunità per presentare già alcuni risultati importanti come la certificazione e georeferenziazione che abbiamo deliberato su tre dei principali percorsi del Lazio: il Cammino della Francigena del Sud, il Cammino di Benedetto e il Cammino di Francesco. Ricco inoltre il programma di incontri e approfondimenti condotti con la partecipazione delle associazioni dei territori intervenute per presentare le diverse proposte di cammini e itinerari adatti ad ogni tipologia di camminatori e di appassionati. L'interesse del pubblico dimostra che il Lazio con i suoi borghi, cammini, destinazioni di pellegrinaggio, Giardini storici e parchi naturali è una regione capace di diventare capofila di un modello di turismo slow, esperienziale ed eticamente virtuoso perché capace di creare benessere a vantaggio del paesaggio ma anche ricchezza ed economia a beneficio delle comunità che vivono nei territori". (Com)