Tav: Soverini (Area civica), obiettivo tranquillità di Di Maio mette Italia a rischio

- Serse Soverini di Area civica (gruppo Misto), replica a Luigi Di Maio che, a Milano, ha parlato di "obiettivo tranquillità" per il governo. "Tranquillità mettendo i conti dello Stato a rischio?", si chiede Soverini. "A quanto arriveremo? Bisognerà aspettare che non si paghino gli stipendi e le pensioni statali perché si prenda consapevolezza dell’avventurismo di M5s e Lega?", conclude Soverini che è coordinatore regionale per l’Emilia Romagna di Italia In Comune.(Rin)