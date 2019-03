Etiopia: M5s siciliano, cordoglio per morte Tusa, capace di far apprezzare cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari siciliani del Movimento 5 stelle, in una nota comune, esprimono "profondo cordoglio per la morte dell'assessore regionale Sebastiano Tusa. Una persona dalle indiscusse doti umane e istituzionali. Massima vicinanza ai suoi familiari. Tusa, oltre ad essere un grande studioso, era un siciliano che amava la sua terra e un amministratore capace di far apprezzare il valore della cultura", concludono i parlamentari M5s siciliani. (Com)