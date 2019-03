Etiopia: Conte su disastro aereo, nostri commossi pensieri ai familiari delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i 33 passeggeri che viaggiavano verso Nairobi, le autorità hanno riferito la presenza di 32 kenioti, 18 canadesi, 9 etiopi, 8 cinesi, 8 statunitensi, 7 inglesi, 7 francesi, 6 egiziani, 5 olandesi, 4 indiani, 4 slovacchi e 2 persone la cui nazionalità non è ancora nota. L'aereo, decollato dall'aeroporto internazionale della capitale etiope e diretto alla capitale keniota Nairobi, è precipitato a soli sei minuti dal decollo con a bordo 157 passeggeri, di cui otto membri dell'equipaggio. Nessuno è sopravvissuto. A dare notizia dell'incidente era stato questa mattina il primo ministro etiope Abiy Ahmed, che su Twitter ha esteso le "più sentite condoglianze alle famiglie di chi ha perso dei cari" sul volo della compagnia Ethiopian Airlines. In seguito all'incidente, alcuni voli in partenza da Addis Abeba questa mattina sono stati ritardati o cancellati. (Res)