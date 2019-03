Sicurezza: Raggi, al lavoro su percorsi casa-scuola, aperto cantiere vicino scuola primaria a Torre Angela

- "Andiamo avanti con i lavori per rendere più sicuri i percorsi casa-scuola nelle periferie della nostra città. Ecco il cantiere aperto in via Poseidone, vicino alla scuola primaria Chico Mendez, in zona Torre Angela. Un intervento che rientra nel progetto 'la città che vorrei', pensato proprio per il decoro e la sicurezza delle periferie della Capitale". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Da nuove banchine bus al rifacimento dei marciapiedi e delle isole spartitraffico - prosegue Raggi - Vogliamo che i più piccoli possano recarsi a scuola a piedi su strade sicure e protette. Abbiamo completato i lavori su via di Settebagni e in via di Castelseprio, nel quadrante nord, e avviato un altro cantiere su via Medail, in zona Lunghezza. Sono 14 scuole, da Portuense a via della Rustica, da via della Pisana a Vallerano, da Morena a Torre Angela. Interventi a cui si aggiungono i corsi di formazione sulla sicurezza stradale, dedicati agli alunni delle primarie. Lezioni teoriche e pratiche, in bici, su circuiti predisposti nei cortili degli istituti scolastici. Un’iniziativa che ha già riscosso grande successo e che rinnoveremo nei prossimi anni, perché il rispetto delle regole si impara fin da piccoli, anche divertendosi", conclude la prima cittadina. (Rer)