Visegrad: premier e ministri Difesa insieme in Polonia per anniversario adesione Nato

- I primi ministri e i ministri della Difesa dei quattro paesi del gruppo di Visegrad (V4 - Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) hanno partecipato oggi in Polonia alle cerimonie per l'anniversario della loro adesione alla Nato. "Quest'anno segna il 20mo anniversario dell'adesione alla Nato della Polonia, della Repubblica Ceca e dell'Ungheria e il 15mo per la Slovacchia. Abbiamo piena solidarietà reciproca e siamo parte di un'alleanza che garantisce la sicurezza", ha dichiarato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki nel suo intervento a Varsavia, a fianco degli omologhi, l'ungherese Viktor Orban, il ceco Andrej Babis e lo slovacco Peter Pellegrini. Dopo la tappa nella capitale polacca, i quattro capi di governo insieme ai rispettivi ministri della Difesa si sono recati in visita alla prima brigata armata di stanza a Wesola, nei pressi di Varsavia. (segue) (Res)