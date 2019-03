Visegrad: premier e ministri Difesa insieme in Polonia per anniversario adesione Nato (2)

- Il primo ministro ceco Babis, come riportato da un comunicato stampa del governo di Praga, ha sottolineato che la Repubblica Ceca "continuerà ad essere un alleato forte e affidabile" nella Nato e che il paese è "pronto a contribuire attivamente per garantire la sicurezza dei suoi alleati e partner". "Dal nostro ingresso siamo stati membri attivi nella Nato, non siamo mai stati solo dei passeggeri", ha osservato Babis ricordando che da 16 anni i soldati cechi sono impegnati nella missione dell'Alleanza atlantica in Afghanistan. Babis ha detto di aver avuto un confronto con gli omologhi in visita del prossimo Consiglio europeo, anche sulla sua recente missione negli Stati Uniti. La Brexit, così come il tema dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Ue, sarebbe stato un positivo di confronto in vista del summit europeo. (Res)