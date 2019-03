Difesa: ministro Polonia, oggi Nato inimmaginabile senza paesi Visegrad (2)

- Il premier ungherese Orban ha ricordato che la Nato è stata fondata per assicurare pace, sicurezza, stabilità e prosperità: "Vogliamo mantenere questa situazione, non solo per noi stessi, ma anche per portarla a quelle persone che ora vivono in condizioni di guerra", ha affermato. Anche il premier ceco Babis ha elogiato la "decisione rivoluzionaria" dell'adesione Nato che ha aumentato il livello di sicurezza nella regione."20 anni fa la Nato è diventata il pilastro delle nostre capacità di difesa e sicurezza", ha aggiunto il premier ceco. Quest'anno segna il 20mo anniversario dell'adesione alla Nato della Polonia, della Repubblica Ceca e dell'Ungheria e il 15mo per la Slovacchia. (Res)