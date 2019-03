Etiopia: ministro Esteri Moavero, "profondamente commosso da tragico incidente aereo"

- Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi si è detto "profondamente commosso dalla tristissima notizia del tragico incidente aereo in Etiopia". "Mi stringo alle famiglie delle vittime, alle quali esprimo le più profonde e affettuose condoglianze", ha dichiarato Moavero come riportato da una nota della Farnesina dopo la conferma della presenza di otto italiani tra le vittime dell'incidente aereo di questa mattina. Il capo della diplomazia italiana ha inoltre assicurato il massimo impegno della Farnesina per prestare ogni assistenza ed espresso sentita solidarietà alle autorità dell'Etiopia. (Com)