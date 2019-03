Etiopia: identificate le otto vittime italiane del disastro aereo. Tra i morti l'archeologo Tusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le otto vittime italiane del disastro aereo di Addis Abeba sono state identificate attraverso la lista dei 149 passeggeri che si trovavano a bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines e che sono tutti morti con gli otto membri dell’equipaggio. Per il momento è stato reso noto soltanto il nome di uno dei nostri connazionali che hanno perso la vita, poiché non tutte le famiglie sono state ancora avvertite. Si tratta di Sebastiano Tusa, archeologo marino di fama internazionale e assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia. Tusa era diretto in Kenya, per un progetto dell'Unesco, dove era già stato a Natale insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni che dirige il Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Tra le vittime anche il presidente della Onlus Africa Tremila con sede a Bergamo, sua moglie e il tesoriere della stessa associazione. Anche tra le altre quatto vittime ci sarebbero membri di Ong e di organizzazioni internazionali impegnate in Africa. (segue) (Rin)