Libia: premier Sarraj ricevuto dall’emiro del Qatar Tamim a Doha

- Il premier del governo di Accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, si è recato oggi in visita ufficiale in Qatar dove è stato ricevuto dall’emiro Sheikh Tamim Bin Hamed al Thani a Doha. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, i due hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i loro paesi e dei temi di attualità che riguardano la regione mediorientale e la crisi libica. Tamim ha confermato a Sarraj la posizione del Qatar “di sostegno all’unità nazionale e alla sua stabilità”. Sarraj è giunto ieri sera a Doha in una visita di lavoro che è la seconda effettuata nelle ultime settimane nei paesi del Golfo dopo quella di Abu Dhabi nella quale ha tenuto un vertice con il generale Khalifa Haftar.(Res)