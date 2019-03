Etiopia: Del Re su vittime incidente Ethiopian airlines, grave perdita per l'Italia

- La viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha espresso la sua "commossa" partecipazione ai fatti che hanno coinvolto oggi l'aereo Boeing 737 della compagnia Ethiopian airlines, precipitato in Etiopia a pochi minuti dal decollo con a bordo 157 persone, di cui nessuna è sopravvissuta. A bordo è stata confermata anche la presenza di otto italiani. "Partecipo veramente commossa al dolore che ha colpito tutte le famiglie delle 157 vittime dell'aereo precipitato questa mattina in Etiopia. Un pensiero speciale alle famiglie dei nostri 8 connazionali rimasti vittime nella tragedia. Tra di loro l'archeologo Sebastiano Tusa, tre volontari di un'associazione di Bergamo e Paolo Dieci, presidente della rete di ong Link2007 con cui sin dalla mia nomina a viceministro ho avuto uno scambio costante per progetti di cooperazione nelle zone depresse del mondo. Sono persone che rendono l'Italia orgogliosa per il loro impegno nel sociale, nella cultura e nella cooperazione internazionale", ha scritto Del Re su Facebook, dicendosi "certa che l'eredità morale di Paolo resterà nel ricordo di tutti e soprattutto nei giovani che ne seguiranno l'esempio". (Res)