Scuola: Piemonte, una targa della Regione agli istituti Avogadro e Vercelli per lo Zero Robotics 2018/19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli studenti e ai docenti dell’IIS “A. Avogadro” – Liceo Scientifico di Vercelli e del Liceo Scientifico “F. Vercelli” di Asti, l’assessora all’Istruzione della Regione Piemonte, Gianna Pentenero, ha consegnato nei giorni scorsi una targa della Regione “per l’impegno e la passione che vi hanno permesso di arrivare primi al Campionato Mondiale Zero Robotics 2018/19 e primi ex-aequo alla Virtual Final Zero Robotics 2018/19”. La cerimonia di consegna si è tenuta nei giorni scorsi presso la sala stampa della Regione Piemonte, alla presenza del prof. Enzo Marvaso, Coordinatore della Rete Robotica a scuola, del Prof.Leonardo Filippone, Dirigente Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dell’Ing. Francesco Mosca, Responsabile Servizio Innovazione dell’Amma Torino e del Prof. Gianluca Piccinini, Referente per l’Orientamento del Politecnico di Torino. (segue) (Rpi)