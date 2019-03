Scuola: Piemonte, una targa della Regione agli istituti Avogadro e Vercelli per lo Zero Robotics 2018/19 (2)

- Le gare finali della competizione si sono svolte nel mese di gennaio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ad aggiudicarsi il primo posto del Campionato del Mondo di Zero Robotics è stata la squadra “The Dark Team of LSA” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Avogadro” – Liceo Scientifico di Vercelli, mentre un altro team piemontese, “House of Coders” del Liceo Scientifico “F.Vercelli” di Asti si è classificato al primo posto ex aequo con la squadra dell’Avogadro alla cosiddetta “Virtual Final”, condotta fra tutte le squadre semifinaliste ma non finaliste del Campionato Mondiale vero e proprio. “Sono estremamente fiera e anche emozionata– ha dichiarato l’assessore Pentenero –per questo risultato che premia il sistema di istruzione piemontese e che racconta una bella pagina della nostra scuola, in grado di eccellere in una competizione mondiale, di altissimo livello. Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni agli studenti, ai loro insegnanti e ai presidi delle due scuole vincitrici”. (segue) (Rpi)