Scuola: Piemonte, una targa della Regione agli istituti Avogadro e Vercelli per lo Zero Robotics 2018/19 (3)

- Le circa 180 squadre partecipanti provenivano da scuole superiori di tutto il mondo e si erano unite in alleanze di tre squadre di nazioni diverse, che si erano sfidate nella programmazione dei micro satelliti SPHERES (Synchronized Position Hold Engage and Reorient Experimental Satellites) realizzati dal MIT (Massachusetts Institute of Technology) e situati all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. Le alleanze finaliste hanno sviluppato dei programmi che controllavano, in modo completamente autonomo, i robot a bordo della stazione. (Rpi)