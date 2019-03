Etiopia: cordoglio presidente Senato ai familiari delle vittime disastro aereo

- Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando la sciagura aerea di questa mattina ad Addis Abeba, ha detto: "Il disastro aereo in Etiopia, nel quale hanno perso la vita 157 persone tra cui 8 italiani, è una tragedia che ci colpisce tutti. Esprimo il mio più vivo cordoglio, anche a nome del Senato, ai familiari delle vittime, molte delle quali in Africa per ragioni umanitarie e partecipo al dolore della Regione Sicilia per la perdita dell’assessore Sebastiano Tusa". (Com)