Business news: Cina, riduzione oneri fiscali e contributi previdenziali imprese per circa 298 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ridurrà gli oneri fiscali e i contributi previdenziali delle imprese di quasi 2 mila miliardi di yuan (circa 298 miliardi di dollari) quest'anno. E' quanto emerge da un rapporto rilasciato dal governo. "Introdurremo tagli fiscali generici e strutturali, concentrandoci principalmente sulla riduzione degli oneri fiscali sul settore manifatturiero e sulle piccole e medie imprese", si legge nel rapporto. Secondo quanto riferito, la Cina ridurrà l'attuale aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento per le industrie manifatturiere e altre industrie al 13 per cento e ridurrà il tasso per industrie quali trasporti e costruzioni dal 10 al 9 per cento. Il rapporto spiega che le misure di sostegno, come l'aumento delle deduzioni fiscali per i servizi dei produttori e dei consumatori, saranno prese per garantire che gli oneri fiscali in tutti i settori non aumentino. (Cip)