Business news: Pechino elimina riferimenti a “Made in China 2025” da rapporto governativo

- Il primo ministro cinese, Li Keqiang, non ha fatto riferimento al piano strategico “Made in China 2025” per il conseguimento del primato tecnologico globale, durante il suo discorso di apertura della nuova sessione del Congresso nazionale del popolo. E’ la prima volta, dal 2015, che il premier cinese evita di menzionare il programma durante il suo annuale resoconto sulle attività di governo: già da alcuni mesi Pechino evita di menzionare apertamente il programma, che è causa primaria degli attriti commerciali e strategici in atto con gli Stati Uniti. La politica industriale “Made in China 2015” è stata duramente contestata dagli Usa, non ultimo per i massicci sussidi pubblici concessi alle aziende cinesi del comparto tecnologico. Nei fatti, però, Pechino non sembra aver affatto abbandonato la sua politica e le sue ambizioni di primato tecnologico. (Cip)